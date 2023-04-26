"Центренерго" вперше в історії розпочала експорт електроенергії

26 квітня Публічне акціонерне товариство “Центренерго”, що є єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією вперше в своїй історії розпочало експорт електроенергії за кордон. Першим імпортером стала Молдова.

“Центренерго” має значний потенціал розвитку. Повідомляється, що вона знаходиться в управлінні Фонду держмайна.

Основними видами діяльності ПАТ "Центренерго" є виробництво електричної енергії, що постачається в оптовий ринок електричної енергії України та виробництво теплової енергії.

Експорт електроенергії надасть можливість "Центренерго" зменшити залежність від ситуації на вітчизняному енергетичному ринку і отримати доступ до ринків ЄС.

У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії складає близько 8 %, а в структурі теплової генерації — близько 18 %.

До складу Товариства входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області і Вуглегірська ТЕС у Донецькій області.

Сумарна встановлена потужність виробничих активів становить 7665 МВт, що дорівнює близько 14 % від загальної потужності електростанцій України.

Нагадаємо, Україна відновила експорт електроенергії до Молдови 11 квітня.