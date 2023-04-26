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Энергетика
Дата публикации

"Центрэнерго" впервые в истории начала экспорт электроэнергии

электроэнергия,
В общем объеме производства электроэнергии Украины доля компании составляет около 8%. Фото: Рixabay

26 апреля Публичное акционерное общество "Центрэнерго", являющееся единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией, впервые в своей истории начало экспорт электроэнергии за границу. Первым импортером стала Молдова.

"Центрэнерго" имеет значительный потенциал развития. Сообщается, что он находится в управлении Фонда госимущества.

Основными видами деятельности ОАО "Центрэнерго" является производство электрической энергии, поставляемой на оптовый рынок электрической энергии Украины и производство тепловой энергии.

Экспорт электроэнергии позволит "Центрэнерго" уменьшить зависимость от ситуации на отечественном энергетическом рынке и получить доступ к рынкам ЕС.

В общем объеме производства электроэнергии Украины доля компании составляет около 8%, а в структуре тепловой генерации – около 18%.

В состав Общества входят три тепловых электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Углегорская ТЭС в Донецкой области.

Суммарная установленная мощность производственных активов составляет 7665 МВт, что составляет около 14 % от общей мощности электростанций Украины.

Напомним, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову 11 апреля.

Автор:
Татьяна Гойденко