Европейские операторы расширили возможности импорта электричества в Украину

”Укрэнерго” и ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Из зоны континентальной Европы в блок "Украина – Молдова" можно будет импортировать до 1050 МВт, что на 200 МВт больше.

Об этом сообщила "Укрэнерго".

Решение было принято операторами системы передачи на заседании Региональной группы континентальной Европы 18 апреля.

"В течение следующих недель операторы системы передачи континентальной Европы ENTSO-E по результатам оценки работы энергосистем рассмотрят возможность дальнейшего увеличения пропускной способности между континентальной Европой и Украиной - Молдовой в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Решение ENTSO-E о поэтапном расширении возможностей для экспорта/импорта электроэнергии было принято 7 июня 2022 года. 30 июня доступная пропускная способность с европейской энергосистемой составляла 100 МВт и продолжала постепенно увеличиваться до 850 МВт.

Напомним, с понедельника, 17 апреля, Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию. Речь идет об объеме 200 МВт каждый час.

По предварительным оценкам, основанным на информации, предоставленной властями Украины, энергетическими компаниями и другими источниками, убытки энергетической инфраструктуры Украины в результате военных действий к концу декабря 2022 года выросли в пять раз относительно оценки на 1 июня и превышали 10 миллиардов долларов .