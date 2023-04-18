Галущенко: вопрос установления новых тарифов на электроэнергию для населения еще обсуждается

Компетентные ведомства, органы и регулятор продолжают обсуждать вопрос установления новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей еще обсуждается, сообщил 18 апреля министр энергетики Герман Галущенко на пресс-конференции в Киеве, передает агентство "Интерфакс".

Он уточнил, что предстоящее решение о тарифах может стать одним из способов возобновления энергосистемы после нанесенных РФ разрушений и повреждений.

"Вопрос еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-ч, и 8 грн/кВт-ч. Будем смотреть", - рассказал Галущенко.

Он подчеркнул, что установление новых тарифов важно для подготовки генерации к новому осенне-зимнему периоду.

"Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения. То, что мы удержали систему, очень большой вызов (...). Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий ОЗУ", – резюмировал министр.

Напомним, что ранее НКРЭКУ приняла решение, согласно которому с 1 апреля должно снова вырасти - уже до 430,25 грн/МВт·год - тариф на услугу по передаче электроэнергии для небытовых потребителей.

Уточняем, цены на электроэнергию составляют для индивидуальных бытовых потребителей 1,44 грн/кВт·ч при потреблении до 250 кВт·ч в месяц и 1,68 грн/кВт·ч при потреблении более 250 кВт·ч в месяц.