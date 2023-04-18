Галущенко: питання встановлення нових тарифів на електроенергію для населення ще обговорюється

Компетентні відомства, органи та регулятор продовжують обговорювати питання встановлення нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів ще обговорюється, повідомив 18 квітня міністр енергетики Герман Галущенко під час прес-конференції у Києві, передає агентство "Інтерфакс".

Він уточнив, що майбутнє рішення щодо тарифів може стати одним із способів відновлення енергосистеми після завданих РФ руйнувань та пошкоджень.

"Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-ч. Дивитимемося", — розповів Галущенко.

Він підкреслив, що встановлення нових тарифів є важливим для підготовки генерації до нового осінньо-зимового періоду.

"Це може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми. Бо тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, дуже великий виклик (...). Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний ОЗП", – резюмував міністр.

Нагадаємо, що раніше НКРЕКП прийняла рішення, згідно з яким з 1 квітня має знову зрости - вже до 430,25 грн/МВт⋅год - тариф на послугу з передачі електроенергії для непобутових споживачів.

Уточнюємо, ціни на електроенергію становлять для індивідуальних побутових споживачів 1,44 грн/кВт⋅год при споживанні до 250 кВт⋅год на місяць та 1,68 грн/кВт⋅год при споживанні понад 250 кВт⋅год на місяць.