Сезон ремонтов. Как облэнерго готовятся к следующей зиме, хватит ли им ресурсов на восстановление инфраструктуры

Украина пережила самый тяжелый в истории отопительный сезон, когда россияне пытались разрушить ее энергетическую инфраструктуру. Сейчас впереди летние месяцы. У энергетиков это традиционно сезон ремонтов. За этот период нужно отремонтировать поврежденную от российских обстрелов энергетическую инфраструктуру и подготовиться к следующей зиме. Энергетики не исключают повторных обстрелов инфраструктуры, если война продолжится.

Одной из ключевых проблем для энергетиков является дефицит средств , некоторые из операторов систем распределения прямо об этом говорят и настаивают на пересмотре тарифов на распределение электроэнергии. Из-за существенного снижения потребления упали и доходы облэнерго, в то же время расходы на восстановление инфраструктуры после обстрелов выросли. Однако в Нацкомиссии по осуществляющему государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решили не повышать тарифы на распределение, за исключением прифронтовых областей.

С другой стороны, с начала массированных обстрелов Украина получает мощную гуманитарную помощь от зарубежных партнеров. За год 30 стран мира послали для украинских энергетиков 5,6 тыс. тонн гуманитарных грузов: более 1700 генераторов, около тысячи трансформаторов, мобильные газовые котельные, спецтехника, высоковольтное оборудование для ремонта ЛЭП, материалы и т.д. Распределяет эту помощь Министерство энергетики и, судя по всему, доступ к ней имеют как государственные, так и частные компании.

Одной из главных проблем, с которыми столкнулись украинские энергетики минувшей зимой, было отсутствие комплектующих здесь и сейчас. Уничтоженные в результате российских атак трансформаторы не могли заменить сразу, поскольку такое оборудование производится непосредственно под конкретный объект потребления или генерации, а его изготовление может занять много времени. Однако обученные опытом минувшей зимы украинские энергетики уже готовятся к зиме следующей и формируют резервы оборудования, поскольку пока идет война возможные и новые обстрелы энергетической инфраструктуры.

Энергетики не исключают новых обстрелов критической инфраструктуры и готовят резерв энергетического оборудования

Генеральный директор компании "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь говорит , что за прошлый отопительный сезон энергетики ликвидировали в Киеве 5105 аварий. Из них 348 были вызваны повреждениями в результате ракетных атак.

Ситуацию также усложнило то, что из-за войны остановилось большинство украинских предприятий, производивших энергетическое оборудование. Это вызвало дефицит комплектующих, необходимых энергетикам для восстановительных работ. Хотя со временем компании удалось заключить новые соглашения и закупить импортное оборудование, стоимость комплектующих выросла на 70-80%, а сроки поставки существенно выросли.

Также на энергетическую инфраструктуру столицы оказали негативное влияние и регулярные отключения электроэнергии. В общей сложности отключения света в Киеве применялись в течение 124 из 180 дней осенне-зимнего периода.

Еще один вызов с которым мы встретились это 10% повреждений произошло именно из-за графиков аварийных отключений. Все мы помним графики отключений. За всем этим стоит 1500 выключателей, которые ежедневно по 6-7 раз в день включались и отключались для применения графиков. Такое большое количество переключений приводило к повреждению оборудования”, - рассказал Бондарь.

По словам топ-менеджера, сейчас компания уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. В рамках подготовки к следующей зиме в ДТЭК Киевские электросети планируют отремонтировать 832 объекта распределительной сети, технически обновить 12 высоковольтных подстанций, отремонтировать 100 км кабельных и воздушных сетей, и расчистить 139 км линий электропередач от веток и сухих деревьев.

Тарифы на передачу электроэнергии для Киева, скорее всего, останутся на уровне прошлого года. К тому же, в 2022 году объем переданной в столице электроэнергии сократился на 24% по сравнению с 2021 годом, что сказалось и на выручке компании. Однако “ДТЭК. Киевские электросети” все же рассчитывает выполнить ремонтную кампанию за счет имеющихся у нее ресурсов и донорской помощи.

Инвестиционная программа была одобрена в декабре (2022 года, - Delo.ua). Те объекты, которые попали под обстрелы, уже были разрушены. Мы включили эти объекты в инвестиционную программу и планируем их переоборудовать… Объемы средств, которые нам нужны на реализацию инвестиционной программы, остались такими, как были в прошлом году - 750 млн гривен”, - говорит Бондарь.

Он отмечает, пока идет война, не исключены новые обстрелы россиянами критической инфраструктуры, в том числе и во время ремонтных работ. Однако, имея опыт прошлых осени и зимы, компания планирует резервные схемы питания и хочет создать резерв энергетического оборудования, которое должно помочь на случай российских обстрелов.

Одна из главных проблем энергетиков – это нехватка спецтехники

Исполняющий обязанности генерального директора прифронтового Николаевоблэнерго Вадим Данилков говорит, что сейчас все населенные пункты, которые были деоккупированы в ноябре снова со светом.

“Мы приступили к восстановительным работам в первые дни после деоккупации. Картина, которую мы увидели на этих территориях, ужасала. Враг повредил около 90% линий электропередач и почти 100% трансформаторных подстанций. Местные жители встречали нас одним вопросом: когда мы сможем вернуть в их дома свет? Чтобы это сделать как можно быстрее, мы работали практически круглосуточно, нам на помощь приезжали бригады из других облэнерго”, - говорит Данилкив.

Он отмечает, что во многих случаях заживление на деоккупированных территориях осуществлялось по временной схеме и впереди у энергетиков долгая работа по капитальному обновлению электросетей. Однако все 88 населенных пунктов, где не было электроснабжения на момент деоккупации, снова со светом. Некоторые ждали их этого почти год.

Данилков рассказал, что определенный запас энергетического оборудования к началу войны у "Николаевоблэнерго" все же был. Однако война длится уже более года, поэтому все запасы материалов и оборудования, которые уже давно закончились.

“Восстановительные работы просто нечем было бы выполнять, если бы не помощь неравнодушных людей как в пределах Украины, так и международных партнеров. Поступление последней заботились в Министерстве энергетики Украины. В течение года войны Общество получило немало гуманитарной помощи – десятки трансформаторов и генераторов, тонны трансформаторной смазки, десятки тысяч метров проводов и кабелей, сотни килограммов расходных материалов. Кроме отечественных благотворительных фондов, коллег и неравнодушных людей, весь цивилизованный мир, более 20 стран, протянули нам руку поддержки – не пустую, а с крайне необходимым оборудованием, материалами и даже автомобильной техникой”, - говорит Данилков.

Он рассказывает, что все полученные гуманитарные грузы, получаемые его облэнерго, перераспределяются в филиалы, где они больше нужны и практически сразу идут в работу. Вместе с этим, одна из главных проблем операторов систем распределения как сейчас, так и в ближайшем будущем – это дефицит спецтехники.

Враг, кроме того, что уничтожил значительную часть нашего автопарка во время одного из ракетных обстрелов, также вывел из строя большое количество автомобилей на деоккупированных территориях. И сегодня мы продолжаем нести убытки по технике, которая подрывается на минах или просто не выдерживает нагрузки и ломается”, - говорит Данилкив.

План на случай обстрелов энергетической инфраструктуры был с момента полномасштабного вторжения

Генеральный директор "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук рассказывает, что, несмотря на войну, капитальные ремонты воздушных линий и трансформаторных подстанций "Черкассыоблэнерго" в 2022 году выполнило в полном объеме.

В общей сложности финансирование программы ремонтов за 2022 год согласно плану составило 105%. Были полностью отремонтированы воздушные линии 0,4-10 кВ, заменены около 40 тысяч изоляторов 0,4-20 кВ, отремонтированы более 400 кабельных линий выше 1000 В, а также отремонтированы более тысячи трансформаторных подстанций РП 6-20 кВ.

Также через координацию Минэнерго "Черкассыоблэнерго" в прошлом году получили мобильные генераторы для обеспечения бесперебойной работы своих диспетчерских в обособленных подразделениях предприятия.

“Пока у нас нет острой потребности, такой, например, как в Николаевоблэнерго, в экстренной помощи энергетическим оборудованием. Наоборот, мы помогали многим, тем же николаевским коллегам – кроме работы наших оперативных бригад доставляли туда трансформаторное масло, провода. Однако замечу, что для дальнейшей нормальной работы в 2023 году регулятор должен изменить тариф на распределение, методика которого уже давно не соответствует заложенным туда показателям – и по полезному отпуску, и по индексу цен промышленных производителей. Это позволит нормально подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду”, - говорит Самчук.

Он отмечает, что план действий на случай обстрелов энергетической инфраструктуры есть начиная с 24 февраля 2022 года. Этот план постоянно корректируется в зависимости от того, как меняется ситуация. И один из его приоритетов – это увеличение запасов аварийных материалов и оборудования. Над этим "Черкассыоблэнерго" начали работать еще осенью 2021 года - задолго до российского вторжения, и сейчас продолжаем продолжаем.

“По вызовам – как я отмечал, почти все операторы систем распределения нуждаются в изменении тарифа на распределение. Еще один момент – это децентрализация генерации, стране в условиях войны нужно выстраивать распределенную генерацию, а нам ОСРам строить под нее сети. Важным считаю и развитие когенерации – это тоже будет вклад в обеспечение антихрупкости энергосистемы Украины. ОСРам же нужно развивать Smart Grid – однако средств сегодня на это нет – снова возвращаемся к тарифу на распределение”, - говорит гендиректор “Черкассыоблэнерго”.