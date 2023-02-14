Весна близко. Что ждет украинскую энергетику после самой сложной зимы в истории и как стимулировать экономику во время войны

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры уже стали обыденностью для энергетиков, а отключение света такой же обыденностью для украинцев. Завершается сложная зима в истории страны, а с потеплением снизится дефицит в энергосистеме. Отключение света с осени является главной проблемой для украинской экономики, поэтому снижение продолжительности отключений могут несколько улучшить положение дел в бизнесе. Однако во время войны без помощи государства запустить восстановление украинской экономики будет сложно.

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В начале февраля Национальный банк выпустил инфляционный отчет , в котором НБУ прогнозирует, что в 2023 году инфляция будет снижаться, но уже со следующего 2024 отечественная экономика начнет полноценное восстановление. Украинская экономика пережила удивительно сложный 2022 год главным образом из-за способности бизнеса быстро адаптироваться к новым вызовам. Однако высокие риски безопасности будут сдерживать восстановление экономики в текущем году, а международная помощь останется ключевым источником наполнения украинского бюджета. В НБУ считают, что уже в 2024 году риски безопасности начнут снижаться, а это приведет к восстановлению экономики и повышению деловой активности.

Одной из ключевых проблем украинской экономики является состояние энергосистемы в стране. С ноября прошлого года россияне целенаправленно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцы уже несколько месяцев живут в условиях регулярных отключений электроэнергии . Хотя и не без проблем , но все же завершается самая сложная зима в истории страны, а энергетики адаптировались к ракетным атакам и довольно быстро восстанавливают поврежденные объекты инфраструктуры.

В общем ситуация улучшается . И после завершения отопительного сезона снизится объем потребления, а значит и продолжительность отключений электроэнергии. Для энергокомпаний лето это сезон ремонтов, а энергетикам предстоит проделать большую работу, чтобы стабилизировать энергосистему после тяжелой зимы. Хотя, в целом, проблемы в украинской энергетике будут еще долго, а в Нацбанке считают, что дефицит в энергосистеме и отключение продлятся до конца 2024 года.

Российские обстрелы уже стали обыденностью для энергетиков

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что весной и летом дефицит в энергосистеме будет меньше, поскольку после отопительного сезона потребление уменьшится. Но принципиально ситуация в энергосистеме не изменится.

“Пока россияне будут обстреливать критическую инфраструктуру, будут и проблемы в украинской энергетике. Поэтому я не могу сказать, что может что-нибудь существенно измениться и проблемы исчезнут. Вполне понятно, что есть проблемы и они будут сохраняться, однако ухудшения нет. Сейчас у энергетиков есть понимание, что нужно делать в случае очередной атаки. Так что неожиданности, которой стали первые массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры или какой-то паники, уже не будет. К сожалению, проблемы в энергосистеме уже стали нашей обыденностью: очередные обстрелы, очередные попадания”, - говорит Рябцев.

Он говорит, что обычно летом на электростанциях производятся ремонты и летом 2023 года на объектах генерации также будет проходить ремонтная кампания. Конечно, денег у энергокомпаний стало меньше, поэтому финансирование будет по минимуму.

Даже сейчас операторы проводят все ремонтные кампании. Конечно, с теми объемами финансирования и резервами, которые у них есть. Вряд ли что-то будет модернизировано, но то, что нужно на минимальном уровне, чтобы поддерживать энергосистему в рабочем состоянии будет сделано”. – говорит эксперт.

Эксперт по энергетике и бывший энергетик Виктор Видзиговский считает, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры проблемы с электроэнергетикой в Украине будут еще много лет.

“Но зиму украинцы пережили, так что хуже чем есть уже не будет. Ничего нового точно. Однако локальные проблемы, например, в Одессе возможны даже без ракет”, - говорит Видзиговский.

Он отмечает, что сейчас энергосистема работает за счет потери надежности, много оборудования работает с перегрузкой и любая ошибка может привести к тяжелым последствиям. Восстановление инфраструктуры идет с колес с использованием международной помощи. Вместе с тем, конфигурация энергосистемы меняется с каждым попаданием в электростанцию, подстанцию или крупного потребителя.

Летом потребности в энергетике обычно меньше, но тогда же нужно делать ремонты. Продолжительность отключений летом можно значительно снизить. Но нужно навести порядок в системе, понять, сколько реально нужно электроэнергии водоканалам и тепловикам, можно ли там использовать генераторы. Здесь очень много работы для местных властей, для коммунальщиков. Просто сидеть и ждать уменьшения продолжительности отключений напрасно”, - говорит эксперт.

Он также отмечает, что летом покрывать дефицит электроэнергии на местах можно путем активного использования СЭС, но энергетикам нужно найти способ не выключать их вместе с потребителями.

Экономика военного времени

Экономист Павел Верновский говорит, что кроме проблем в энергетике и обстрелах есть и другие факторы, негативно влияющие на украинскую экономику. Во-первых, это эмиграция, негативно влияющая на спрос, а во вторых невозможность экспортировать свою продукцию морем.

“В дальнейшем пока идет война, ни о каком развитии нельзя будет говорить, но и падения как такового не будет. Ситуация будет примерно такой, как сейчас. Но самая продолжительность войны также негативно влияет на экономику, падают доходы бюджета и снижается деловая активность”, - говорит Верновский.

Он говорит, что наиболее вероятен сценарий, что ракетные атаки россиян по инфраструктуре будут продолжаться и дальше, хотя они будут не столь частыми. Поэтому проблемы энергетической инфраструктуры и бизнес, чувствительный к ее состоянию, будут продолжаться.

“Сейчас те из бизнеса, кто остался работать, пытаются удержать свою судьбу на рынке. А о восстановлении экономики сейчас рано говорить. Ситуация похожа не на стабилизацию, а на дрейфование во время шторма. Сами мы дальше точно не удержимся. Ситуация могла бы быть несколько лучше, если бы мы изменили структуру экономики и перевели ее на "военные рельсы", отмечает Верновский.

Он говорит, что военная экономика является классическим инструментом кейнсианской экономики . Суть идеи состоит в том, что при падении деловой активности в частном секторе государство может компенсировать это падение и стимулировать деловую активность за счет расходов из бюджета.

“В Украине осталось много компаний пищевой, легкой и тяжелой промышленности. Все они могут быть загружены заказами со стороны государства. С одной стороны, они будут выполнять заказы оборонного значения и будут помогать нашей армии, а с другой стороны государство будет стимулировать деловую активность. Когда бизнес получает заказ от государства, он будет платить своим работникам, а они в свою очередь будут дальше тратить эти деньги в экономике. Похожей стратегии придерживались западные страны во времена пандемии коведа и жестких локдаунов», - говорит Верновский.

Он говорит, что экономика Великобритании эффективно работала в годы Второй Мировой войны, а британский ВВП в 1941 году был на 21% больше чем в 1938 году. При этом страна до войны сильно зависела от морских поставок, а немецкие войска регулярно атаковали британскую военную промышленность и Ее центры: Портсмут, Ковентри, Манчестер. При этом британцы быстро восстанавливали утраченные активы и продолжали работать.

“Мы видим схожие примеры и у нас. Восстановление инфраструктуры, дороги, мосты и железнодорожные пути происходит в сроки невиданные за всю историю Украины. Никто раньше не поверил бы, что у нас энергетики могут так быстро работать. У государства есть в руках инструменты, чтобы стимулировать экономику, но пока их не использует”, - говорит Верновский.