Кожна область матиме один день на два тижні, коли світло не відключатимуть, — "Укренерго"

Починаючи з 8 лютого в Україні в Україні запроваджують новий механізм розподілення лімітів на споживання електроенергії. Так, в кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень щодо е/е.

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Про це 7 лютого повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

В інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень, що необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

"Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені", — резюмували в "Укренерго".

Водночас, як зауважили в НЕК, більш конкретну інформацію ви зможете отримати від обленерго в своєму регіоні.

"Один день зі світлом" — це свого роду експеримент. Енергетики хочуть подивитися як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

"Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання", — пояснили в "Укренерго".

За час повномасштабної війни в регіонах могла змінитися кількість населення, враховуючи внутрішню міграцію. Попередньо впродовж всієї доби електропостачання буде в такі дати в таких областях:

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська.

Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Напередодні стало відомо, що споживання електроенергії в Україні зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Зазначимо, ситуація з електропостачанням в Одесі та Одеському районі складна, у регіоні близько 40% споживачів залишаються без електропостачання