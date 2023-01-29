Українцям пояснили, чому суми у квитанціях за світло збільшуються попри постійні відключення

Сума в квитанціях за електроенергію може зрости, незважаючи на обмеження електропостачання, через підвищене споживання електрики після відновлення її подачі, а також у разі несвоєчасної передачі показань лічильників.

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Про це на своїй стрінці у Facebook написав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу що споживання не зменшилося/чому платіжки виросли? Поясню. Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють", - зазначив Коваленко.

Він зауважив, що коли дають світло, українці у розетки вмикають все - зарядні для телефонів, пауербанки, бойлери, пралки, пилососи, Внаслідок цього відбувається різкий стрибок споживання.

"З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого – таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення", - наголосив Коваленко.

Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися, пояснив він.

Як наголосив гендиректор Yasno, зараз важливе споживання у конкретний момент часу, тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати.

Крім того, на суму в платіжках за світло може впливати нерегулярність передачі показників лічильників.

"Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди.Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося", - підкреслив Коваленко.

Він додав, що зараз важливо розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги.

Нагадаємо, 29 січня "Укренерго" зменшив ліміти споживання електроенергії для всіх областей через те, що в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій.