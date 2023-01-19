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У ДТЕК заявили, що не відключають світло за скаргами сусідів
Компанія ДТЕК не відключає електроенергію у жодній області України за скаргами сусідів.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Компанія не проводить жодних відключень "за скаргами" у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК Мережі", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зазначають, що більшість відключень відбуваються дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"За можливості, бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі", - повідомили в ДТЕК.
У компанії закликали балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей.
У ДТЕК підкреслили, що це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців.
Зазначимо, 72,9% українців станом на кінець грудня - початок січня описували періодичність відключення електроенергії їм як більше одного разу на день.
Нагадаємо,, Національна комісія з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг виявила недотримання графіків відключень електропостачання споживачам з боку трьох операторів систем розподілу та застосувала до них штрафи.