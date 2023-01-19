В ДТЭК заявили, что не отключают свет по жалобам соседей

Компания ДТЭК не отключает электроэнергию ни в одной области Украины по жалобам соседей.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Компания не производит никаких отключений "по жалобам" в любом из регионов, где работают ДТЭК Сети", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что большинство отключений происходит дистанционно, а их небольшая часть нуждается в физическом выезде персонала.

"По возможности, бригады также выезжают на линии, питающие критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить дома, питающиеся от той же сети", - сообщили в ДТЭК.

В компании призвали балансодержателей (ЖКХ и ОСМД) домов, подключенных к критической инфраструктуре, отключать их собственноручно для обеспечения социальной справедливости и обеспечения равных условий для людей.

В ДТЭК подчеркнули, что это позволит снизить количество и продолжительность отключений для украинцев.

Отметим, 72,9% украинцев по состоянию на конец декабря - начало января описывали периодичность отключения электроэнергии им более одного раза в день.

Напомним, Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг выявила несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителям со стороны трех операторов систем распределения и применила к ним штрафы.