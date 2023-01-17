Три обленерго оштрафували за несправедливі відключення світла

Національна комісія з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг виявила недотримання графіків відключень електропостачання споживачам з боку трьох операторів систем розподілу та застосувала до них штрафи.

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Як ідеться у повідомленні регулятора, на засіданні 17 січня було розглянуто питання про підсумки позапланових виїзних перевірок щодо дотримання компаніями "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго", які здійснювалися в листопаді-грудні як відповідь на численні звернення споживачів.

За результатами перевірок було встановлено, що підприємства допустили порушення вимог закону про ринок електроенергії та Кодексу систем розподілу і не дотримувались ліцензійних умов з розподілу електроенергії в частині порушення графіків відключень.

Зокрема, ці оператори розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

Зрештою комісія наклала на компанії штрафи у розмірі 85 тисяч гривень та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.

Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень в умовах дефіциту доступної потужності в енергосистемі НКРЕКП вирішила оштрафувати й керівників згаданих ліцензіатів на 1700 гривень.

Нагадаємо, що ще на початку листопада, коли відключення світла ще не торкнулися усіх регіонів, у НКРЕКП закликали не дискримінувати споживачів при відключеннях світла.

Перед цим із закликом до енергокомпаній активніше доносити населенню інформацію щодо стабілізаційних відключень та реагувати на звернення громадян звертався президент Володимир Зеленський.

На початку грудня Кабінет міністрів доручив міністру енергетики Герману Галушку визначити пріоритетність об’єктів для отримання електроенергії, що й було зроблено, хоча агробізнес залишився невдоволений тим, що до критичної інфраструктури цим рішенням не було віднесено елеватори.