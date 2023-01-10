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- Енергетика
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Ще сім обленерго перевірять через скарги щодо недотримання графіків відключень
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перевірить ще сім операторів систем розподілу за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, НКРЕКП планує перевірити "Волиньобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Одеські електромережі", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго" та "Хмельницькобленерго".
Підставою для проведення позапланових перевірок стали звернення побутових споживачів про недотримання операторами систем розподілу (ОСР) графіків відключень від електропостачання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що регулятор 29 грудня призначив перевірки дев’ять операторів систем розподілу за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що контроль за дотриманням графіків відключень світла дав позитивні результати.
Джерело фото: Depositphotos