Відповідальна країна Відповідальна країна
Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Энергетика
Дата публикации

Еще семь облэнерго проверят из-за жалоб о несоблюдении графиков отключений

Еще семь облэнерго проверят из-за жалоб о несоблюдении графиков отключений
Фото: Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит еще семь операторов систем распределения из-за обращений потребителей относительно несоблюдения графиков отключений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, НКРЭКУ планирует проверить "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "ДТЭК Одесские электросети", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

Основанием для проведения внеплановых проверок стало обращение бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения.

Напомним, что регулятор 29 декабря назначил проверки девяти операторов систем распределения из-за обращений потребителей относительно несоблюдения графиков отключений.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что контроль за соблюдением графиков отключений света дал положительные результаты.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко