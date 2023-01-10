Еще семь облэнерго проверят из-за жалоб о несоблюдении графиков отключений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит еще семь операторов систем распределения из-за обращений потребителей относительно несоблюдения графиков отключений.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, НКРЭКУ планирует проверить "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "ДТЭК Одесские электросети", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

Основанием для проведения внеплановых проверок стало обращение бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения.

Напомним, что регулятор 29 декабря назначил проверки девяти операторов систем распределения из-за обращений потребителей относительно несоблюдения графиков отключений.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что контроль за соблюдением графиков отключений света дал положительные результаты.

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