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Еще семь облэнерго проверят из-за жалоб о несоблюдении графиков отключений
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит еще семь операторов систем распределения из-за обращений потребителей относительно несоблюдения графиков отключений.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, НКРЭКУ планирует проверить "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "ДТЭК Одесские электросети", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".
Основанием для проведения внеплановых проверок стало обращение бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что регулятор 29 декабря назначил проверки девяти операторов систем распределения из-за обращений потребителей относительно несоблюдения графиков отключений.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что контроль за соблюдением графиков отключений света дал положительные результаты.
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