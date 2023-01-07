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Ситуация с энергоснабжением улучшилась в большинстве областей - Минэнерго
Несмотря на удары России по энергообъектам, с начала года в большинстве регионов Украины ситуация с электроснабжением улучшилась. Контроль соблюдения графиков отключений дал положительные результаты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"В настоящее время продолжается активная работа по восстановлению поврежденных объектов генерации, магистральных и распределительных сетей, которая является достаточно временной и ресурсозатратной. В прифронтовой зоне ремонтные работы на некоторых энергообъектах невозможны во время активных боевых действий, что затрудняет ситуацию с восстановлением питания", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.
Отмечается, что из-за роста спроса на электроэнергию в результате похолодания будут применяться графики отключений электроснабжения с целью предупреждения аварий из-за нагрузки энергосистемы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Однако, благодаря принятым мерам контроля, на сегодняшний день графики этих отключений являются более взвешенными, сбалансированными и справедливыми", - добавил Галущенко.
Напомним, новогодние праздники Украины прошли без стабилизационных отключений электроэнергии. Главной причиной отсутствия отключений света у населения стали теплая погода, низкий уровень потребления электроэнергии промышленностью, а также определенный объем электроэнергии, полученный из-за перетоков из стран Европейского Союза.
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