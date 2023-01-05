Из-за непогоды аварийные бригады ДТЭК на Киевщине переведены в усиленный режим

Из-за непогоды аварийные бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим, чтобы они могли вовремя устранить возможные аварии в распределительных сетях. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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По информации Укргидрометцентра, 6 января в Киевской области прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с и существенное снижение температуры.

Аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные сети переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии.

"Призываем жителей Киевской области не перегружать сеть при похолодании. После того, как появился свет, включайте электроприборы поочередно. Это поможет избежать аварий", - отметили в ОВА.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что из-за погодных условий есть ряд повреждений в распределительных сетях в центральных регионах Украины.