Енергоспоживання в Україні продовжує зростати. Через непогоду в центральних областях є пошкодження в розподільчих мережах

Станом на 11:00 у четвер, 5 січня енергоспоживання в Україні продовжує зростати через похолодання та активізацію роботи бізнесу. Через погодні умови є низка пошкоджень в розподільчих мережах в центральних регіонах України. Про це повідомляє "Укренерго".

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"Станом на 11:00 5 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення.

Ввечері 4 січня на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.

Нагадаємо, новорічні свята Україна пройшла без стабілізаційних відключень електроенергії. Головною причиною відсутності відключень світла у населення стали тепла погода, низький рівень споживання електроенергії промисловістю, а також певний об'єм електроенергії, що був отриманий через перетоки з країн Європейського Союзу.