Энергопотребление в Украине продолжает расти. Из-за непогоды в центральных областях есть повреждения в распределительных сетях

По состоянию на 11:00 в четверг, 5 января, энергопотребление в Украине продолжает расти из-за похолодания и активизации работы бизнеса. Из-за погодных условий ряд повреждений в распределительных сетях в центральных регионах Украины. Об этом сообщает "Укрэнерго".

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"По состоянию на 11:00 5 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. потребление приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады оператора систем распределения (облэнерго) возобновляют питание.

Вечером 4 января на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.

Напомним, новогодние праздники Украины прошли без стабилизационных отключений электроэнергии. Главной причиной отсутствия отключений света у населения стали теплая погода, низкий уровень потребления электроэнергии промышленностью, а также определенный объем электроэнергии, полученный из-за перетоков из стран Европейского Союза.