Через непогоду аварійні бригади ДТЕК на Київщині переведені в посилений режим, щоб вони могли вчасно усунути можливі аварії в розподільчих мережах. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За інформацією Укргідрометцентру, 6 січня на Київщині прогнозується дощ із переходом у мокрий сніг, ожеледиця, місцями пориви вітру до 20 м/с та суттєве зниження температури.

Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні мережі переведені в посилений режим та працюють 24/7, аби вчасно усувати можливі аварії.

"Закликаємо мешканців Київської області не перевантажувати мережу під час похолодання. Після того, як з'явився світло, вмикайте електроприлади по черзі. Це допоможе уникнути аварій", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що через погодні умови є низка пошкоджень в розподільчих мережах в центральних регіонах України.