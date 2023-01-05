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Через непогоду аварійні бригади ДТЕК на Київщині переведені в посилений режим
Через непогоду аварійні бригади ДТЕК на Київщині переведені в посилений режим, щоб вони могли вчасно усунути можливі аварії в розподільчих мережах. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
За інформацією Укргідрометцентру, 6 січня на Київщині прогнозується дощ із переходом у мокрий сніг, ожеледиця, місцями пориви вітру до 20 м/с та суттєве зниження температури.
Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні мережі переведені в посилений режим та працюють 24/7, аби вчасно усувати можливі аварії.
"Закликаємо мешканців Київської області не перевантажувати мережу під час похолодання. Після того, як з'явився світло, вмикайте електроприлади по черзі. Це допоможе уникнути аварій", - зазначили в ОВА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що через погодні умови є низка пошкоджень в розподільчих мережах в центральних регіонах України.