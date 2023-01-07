Ситуація з енергопостачанням поліпшилась у більшості областей - Міненерго

Попри удари Росії по енергооб'єктах, з початку року у більшості регіонів України ситуація з електропостачанням поліпшилася. Контроль за дотриманням графіків відключень дав позитивні результати.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Наразі триває активна робота з відновлення пошкоджених об’єктів генерації, магістральних та розподільчих мереж, яка є достатньо часо- та ресурсозатратною. У прифронтовій зоні ремонтні роботи на деяких енергооб’єктах неможливі під час активних бойових дій, що ускладнює ситуацію з відновленням живлення", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що через зростання попиту на електроенергію внаслідок похолодання будуть застосовуватись графіки відключень електропостачання з метою попередження аварій через навантаження енергосистеми.

"Однак, завдяки вжитим заходам контролю, на сьогодні графіки цих відключень є більш виваженими, збалансованими та справедливими", – додав Галущенко.

Нагадаємо, новорічні свята Україна пройшла без стабілізаційних відключень електроенергії. Головною причиною відсутності відключень світла у населення стали тепла погода, низький рівень споживання електроенергії промисловістю, а також певний об'єм електроенергії, що був отриманий через перетоки з країн Європейського Союзу.

Джерело фото: Depositphotos