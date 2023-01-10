Из-за погодных условий в Украине на протяжении всех суток 10 января будут действовать лимиты потребления электроэнергии, — "Укрэнерго"

Из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов по состоянию на 10:00 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось. Поэтому до областей доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении всех суток 10 января.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Во многих областях лимиты уже превышены – там для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения. В некоторых регионах фиксируют повреждения в сетях операторов системы распределения, которые произошли в результате порывистого ветра.

В прифронтовых регионах страны ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате боевых действий.

"В настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - отмечают в "Укрэнерго".

В "Полтаваоблэнерго" накануне сообщили, что в Полтавской области доведен ночной лимит (с 00:00 до 07:00) по мощности в области 437 МВт, а с 07:00 до 24:00 - 478 МВт, тогда как год назад максимальная мощность составляла 812 МВт.

Кроме того, в "Прикарпатьеоблэнерго" сообщили, что Ивано-Франковская область также получила ночной лимит с 00:00 до 07:00 - 222,86 МВт, тогда как дневной лимит на остальные сутки составляет 291,99 МВт.

Напомним, сейчас в энергосистеме Украины дефицит мощности, вызванный обстрелами российской армией критической инфраструктуры. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

В то же время новогодние праздники Украины прошли без стабилизационных отключений электроэнергии.