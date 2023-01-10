Через погодні умови в Україні протягом усієї доби 10 січня діятимуть ліміти споживання електроенергії, — "Укренерго"

Через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось. Тому до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби 10 січня.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

У багатьох областях ліміти вже перевищені — там для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення. В деяких регіонах фіксують пошкодження у мережах операторів системи розподілу, що сталося внаслідок поривчатого вітру.

У прифронтових регіонах країни ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок бойових дій.

"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", — наголошують в "Укренерго".

У "Полтаваобленерго" напередодні повідомили, що на Полтавщині доведено нічний ліміт (з 00:00 до 07:00) за потужністю в області 437 МВт, а з 07:00 до 24:00 – 478 МВт, тоді як рік тому максимальна потужність становила 812 МВт.

Крім того, у "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що Івано-Франківска область також отримала нічний ліміт з 00:00 до 07:00 – 222,86 МВт, тоді як денний ліміт на решту доби становить 291,99 МВт.

Нагадаємо, наразі в енергосистемі України дефіцит потужності, котрий спричинили обстріли російською армією критичної інфраструктури. "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Водночас новорічні свята Україна пройшла без стабілізаційних відключень електроенергії.