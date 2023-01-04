74% українців вважають, що готові до проблем з опаленням взимку, - КМІС

В грудні 2022 року 74% опитаних респондентів вважали, що їх домогосподарство скоріше за все, або повністю готове до проблем з опаленням взимку. Про це свідчать данні з опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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У вересні 70% респондентів стверджували, що їх домогосподарство скоріше або повністю готове до можливих проблем з опаленням узимку, хоча з них лише 24% вважають себе повністю готовими, у той час як 47% вважають себе скоріше готовими і стверджують, що «ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки».

Станом на грудень 74% респондентів вважали свої домогосподарства готовими до можливих проблем з опаленням узимку, в т.ч. з 24% до 34% зросла частка тих, хто вважав їх повністю готовими (вважають себе скоріше готовими, але при цьому вважають, що ще є дещо, що треба зробити – 40%).

Частка респондентів, які у вересні вважали свої родини неготовими, становила 24%, у грудні – 21%.

У регіональному вимірі частка "повністю готових" знижується із 43% на Заході до 26% на Сході (хоча навіть на Сході 68% вважають себе сумарно скоріше або повністю готовими). За типом населеного пункту частка знижується з 48% серед жителів сіл до 22% серед жителів великих міст. За рівнем достатку родини серед найбільш заможних респондентів 38% вважають себе "повністю готовими", і цей показник знижується до 19% серед найменш заможних українців. Серед ВПО 26% є "повністю готовими" проти 35% серед респондентів, які не є ВПО.

Нагадаємо, за оцінками експертів, перебої з електропостачанням побутовим споживачам та відключення світла продовжаться до кінця березня. Хоча з підвищенням ефективності протиповітряної оборони України, а також з відновленням пошкодженої інфраструктури тривалість відключень може знизитися.

Також залишаються ризики ураження росіянами газової інфраструктури України. Проте на відміну від електроенергетичної, таку інфраструктуру значно легше відновити.