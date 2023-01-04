74% украинцев считают, что готовы к проблемам отопления зимой, - КМИС

В декабре 2022 года 74% опрошенных респондентов считали, что их домохозяйство скорее всего или полностью готово к проблемам с отоплением зимой. Об этом свидетельствуют данные по опросу Киевского международного института социологии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В сентябре 70% респондентов утверждали, что их домохозяйство скорее или полностью готово к возможным проблемам с отоплением зимой, хотя из них только 24% считают себя полностью готовыми, в то время как 47% считают себя скорее готовыми и утверждают, что «еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки».

На декабрь 74% респондентов считали свои домохозяйства готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой, в т.ч. с 24% до 34% возросла доля тех, кто считал их полностью готовыми (считают себя скорее готовыми, но при этом считают, что есть кое-что, что нужно сделать – 40%).

Доля респондентов, которые в сентябре считали свои семьи неготовыми, составила 24%, в декабре – 21%.

В региональном измерении доля полностью готовых снижается с 43% на Западе до 26% на Востоке (хотя даже на Востоке 68% считают себя суммарно быстрее или полностью готовыми). По типу населённого пункта доля снижается с 48% среди жителей сел до 22% среди жителей крупных городов. По уровню достатка семьи среди наиболее состоятельных респондентов 38% считают себя "полностью готовыми", и этот показатель снижается до 19% среди наименее состоятельных украинцев. Среди ВПЛ 26% являются "полностью готовыми" против 35% среди респондентов, не являющихся ВПЛ.

Напомним, по оценкам экспертов, перебои с электроснабжением бытовым потребителям и отключение света продолжатся до конца марта. Хотя с повышением эффективности противовоздушной обороны Украины, а также с восстановлением поврежденной инфраструктуры продолжительность отключений может снизиться .

Также остаются риски поражения россиянами газовой инфраструктуры Украины. Однако в отличие от электроэнергетической, такую инфраструктуру гораздо легче восстановить .