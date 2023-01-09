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"На будь-який блекаут буде все одно": для Києва розробляють нову схему електропостачання
В столиці України завжди буде достатньо електропостачання для забезпечення побутових споживачів водопостачанням та опаленням, для цього доробляють нову схему постачання е/е.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
"Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут. У місті буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло та воду", — сказав він.
Харченко зазначив, що далі за цим же прикладом планують забезпечити електроенергією інші великі українські міста.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, нещодавно енергетикам вдалося покращити ситуацію зі світлом у Києві. Столиця з 30 грудня повернулася до графіків стабілізаційних відключень.
Водночас при відключенні світла громадяни можуть зарядити пристрої у "Пунктах незламності". Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла.