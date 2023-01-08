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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Морози збільшили споживання електрики, що може спровокувати більше відключень

Морози збільшили споживання електрики, що може спровокувати більше відключень
Фото: Слово і Діло

Зранку 8 грудня українці наростили споживання електроенергії внаслідок стійкої морозної погоди. Це збільшило дефіцит електрики в системі у порівнянні з більш теплою минулою неділею. Тому збільшується імовірність аварійних відключень, повідомили у НЕК "Укренерго".

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"Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" вчергове попросили розумно споживати електроенергію, користуватися  енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

Фото 2 — Морози збільшили споживання електрики, що може спровокувати більше відключень

"НЕК "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності", – додали в "Укренерго".

Нагадаємо, Кабінет міністрів анонсував створення в Україні системи мініелектростанції. Вони будуть допомагати постачати воду та тепло в населені пункти, а також забезпечувати енергетичну безпеку атомної генерації.

Автор:
Максим Беркаль