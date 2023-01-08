Морози збільшили споживання електрики, що може спровокувати більше відключень

Зранку 8 грудня українці наростили споживання електроенергії внаслідок стійкої морозної погоди. Це збільшило дефіцит електрики в системі у порівнянні з більш теплою минулою неділею. Тому збільшується імовірність аварійних відключень, повідомили у НЕК "Укренерго".

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"Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" вчергове попросили розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

"НЕК "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності", – додали в "Укренерго".

Нагадаємо, Кабінет міністрів анонсував створення в Україні системи мініелектростанції. Вони будуть допомагати постачати воду та тепло в населені пункти, а також забезпечувати енергетичну безпеку атомної генерації.