Морозы увеличили потребление электричества, что может спровоцировать больше отключений

Утром 8 декабря украинцы нарастили потребление электроэнергии из-за устойчивой морозной погоды. Это увеличило дефицит электричества в системе по сравнению с более теплым минувшим воскресеньем. Потому увеличивается вероятность аварийных отключений, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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"Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" в очередной раз попросили разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

"НЭК "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, Кабинет министров анонсировал создание в Украине системы миниэлектростанции. Они будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также обеспечивать энергетическую безопасность атомной генерации.