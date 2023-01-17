Три облэнерго оштрафовали за несправедливые отключения света

Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг выявила несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителям со стороны трех операторов систем распределения и применила к ним штрафы.

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Как говорится в сообщении регулятора, на заседании 17 января был рассмотрен вопрос об итогах внеплановых выездных проверок соблюдения компаниями "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго", которые проводились в ноябре-декабре как ответ на многочисленные обращения потребителей.

По результатам проверок было установлено, что предприятия допустили нарушение требований закона о рынке электроэнергии и Кодекса систем распределения и не соблюдали лицензионные условия по распределению электроэнергии в части нарушения графиков отключений.

В частности, эти операторы распределяли участие потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы неравномерно, без соблюдения принципа социальной справедливости. Кроме того, они неправильно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные веб-сайты.

В итоге комиссия наложила на компании штрафы в размере 85 тысяч гривен и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах в электроснабжении.

Кроме того, за несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений в условиях дефицита доступной мощности в энергосистеме НКРЭКУ решила оштрафовать и руководителей упомянутых лицензиатов на 1700 гривен.

Напомним, что еще в начале ноября, когда отключения света еще не затронули все регионы, в НКРЭКУ призывали не дискриминировать потребителей при отключениях света.

Перед этим с призывом к энергокомпаниям активнее доносить населению информацию о стабилизационных отключениях и реагировать на обращения граждан обращался президент Владимир Зеленский.

В начале декабря Кабинет министров поручил министру энергетики Герману Галушко определить приоритетность объектов для получения произведенной электроэнергии, что и было сделано, хотя агробизнес остался недоволен тем, что к критической инфраструктуре этим решением не были отнесены элеваторы.