Теплая погода способствует уменьшению потребления электроэнергии, но дефицит в системе существенный - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии 19 января прогнозируется несколько меньше, чем 18 января из-за теплой погоды, но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что дефицит в энергосистеме сохраняется из-за повреждений электростанций и высоковольтной сети в результате российских ракетных атак и атак дронами.

Отмечается, что 18 января "Укрэнерго" завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины и обеспечивает ее питание.

Напомним, армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине попала в энергетические объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что после российской атаки по объектам электроэнергетики Украины возник значительный дефицит генерации в энергосистеме. Поэтому в регионах будут применять экстренные отключения света.

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