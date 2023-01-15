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"Дефицит огромен": НЭК "Укрэнерго" значительно ограничила объемы потребления электроэнергии по всей Украине
После российской атаки по объекту электроэнергетики Украины возник значительный дефицит генерации в энергосистеме. Поэтому в регионах будут использовать экстренные отключения света.
Об этом 15 января в Facebook сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.
НЭК "Укрэнерго" значительно ограничил объемы потребления по всей Украине, в том числе в столице. Если лимиты будут превышены, операторы систем распределения должны ограничить потребление — применят экстренные отключения.
"Прогнозировать сроки восстановление пока что рано . Как долго будут продолжаться ремонты - пока неизвестно . Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными. ", - добавил Коваленко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке.
Напомним, армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине также попала в энергетические объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.