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"Дефіцит величезний": НЕК "Укренерго" значно обмежила обсяги споживання електроенергії по всій Україні
Після російської атаки по об'єкт електроенергетики України виник значний дефіцит генерації в енергосистемі. Тому в регіонах будуть застосовувати екстрені відключення світла.
Про це 15 січня у Facebook повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.
НЕК "Укренерго" значно обмежив обсяги споживання по всій Україні, в тому числі в столиці. Якщо ліміти будуть перевищені оператори систем розподілу мають обмежити споживання — застосують екстрені відключення.
"Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо. Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими. ", —додав Коваленко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, армія РФ 14 січня під час масованого ракетного удару по Україні також влучила в енергетичні об'єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, ВінницькійтаКиївськійобластях.