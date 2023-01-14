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Ракетный удар по Ивано-Франковской области: оккупанты попали в энергетический объект
Армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине также попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области. В результате атаки возник пожар.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
На место оперативно прибыли спасатели для локализации пожара.
"К счастью, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На время тревоги все работники находились в укрытиях. Также для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был раньше времени перекрыт для проезда автомобилей", - добавила Онищук.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Она уточнила, что во время воздушной тревоги ПВО также сбила две российские ракеты.
Кроме того, оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Поэтому в регионе возможны перебои в поставках света и воды.
В это же время захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Целью врага там стала многоэтажка. Детали о пострадавших и разрушениях уточняются.