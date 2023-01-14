Ракетный удар по Ивано-Франковской области: оккупанты попали в энергетический объект

Армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине также попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области. В результате атаки возник пожар.

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Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

На место оперативно прибыли спасатели для локализации пожара.

"К счастью, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На время тревоги все работники находились в укрытиях. Также для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был раньше времени перекрыт для проезда автомобилей", - добавила Онищук.

Она уточнила, что во время воздушной тревоги ПВО также сбила две российские ракеты.

Кроме того, оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Поэтому в регионе возможны перебои в поставках света и воды.

В это же время захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Целью врага там стала многоэтажка. Детали о пострадавших и разрушениях уточняются.