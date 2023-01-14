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Россияне нанесли ракетный удар по Львовской области
Военные Российской Федерации во время массированной ракетной атаки 14 января ударили по Львовской области, сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.
Оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры в регионе.
"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в поставках света и воды. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!", - написал Козицкий в своем Telegram -канале.
Угроза ракетного удара также была объявлена по всей стране. В ряде регионов ОВА сообщили о работе ПВО и сбитии вражеских воздушных целей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее сообщалось, что оккупационные войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по Днепру. Целью врага там стала многоэтажка. Детали по поводу пострадавших и разрушений уточняются.