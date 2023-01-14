Россияне нанесли ракетный удар по Львовской области

Военные Российской Федерации во время массированной ракетной атаки 14 января ударили по Львовской области, сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

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Оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры в регионе.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в поставках света и воды. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!", - написал Козицкий в своем Telegram -канале.

Угроза ракетного удара также была объявлена по всей стране. В ряде регионов ОВА сообщили о работе ПВО и сбитии вражеских воздушных целей.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по Днепру. Целью врага там стала многоэтажка. Детали по поводу пострадавших и разрушений уточняются.