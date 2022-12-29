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В Ивано-Франковской области ракета попала в дом, но не взорвалась
Российская ракета попала в дом в селе в Ивано-Франковской области, но не взорвалась.
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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от России. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается", - отметил он.
Также глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что оккупанты попали в один из энергетических объектов в регионе. По ее словам, в результате этого возник пожар, но спасатели уже его потушили.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть ракет сбили силы ПВО, но в Киеве и Одесской области обломки ракет повредили частные дома.