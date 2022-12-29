Оккупанты обстреляли Херсон: попали в частные и многоквартирные дома

Российские оккупационные войска в течение суток 28 декабря 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг стрелял по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, Херсон враг атаковал 12 раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

Вчера россияне убили 1 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Среди раненых – 10-летний ребенок. Мальчика в среднем состоянии тяжести с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Ему оказали необходимую медпомощь.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, российские оккупационные войска в течение суток 27 декабря 50 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за российских обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести.