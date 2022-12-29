В Киеве обломки ракет повредили два частных дома и предприятие, есть пострадавшие (ФОТО)

В Киеве обломки сбитых ракет повредили два частных дома в Дарницком районе и промышленное предприятие в Голосеевском районе.

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Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обломок ракеты повредил автомобиль, припаркованный рядом с одним из домов.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что уже известно о трех пострадавших в Киеве. Среди них – 14-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.

Также Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в городе.

"Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды", – отметил он.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовали фото последствий падения обломков ракет в Дарницком районе.

Отметим, 29 декабря в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, о работе ПВО сообщают из разных областей.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал всех людей, находящихся в Украине, прислушиваться к воздушным тревогам, ведь оккупанты попытаются активнее и масштабнее наносить удары.