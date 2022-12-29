В двух областях ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света ввели в Одесской и Днепропетровской областях 29 декабря из-за угрозы ракетных обстрелов.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов во избежание значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Отметим, 29 декабря в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, о работе ПВО сообщают из разных областей.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал всех людей, находящихся в Украине, прислушиваться к воздушным тревогам, ведь оккупанты попытаются активнее и масштабнее наносить удары.