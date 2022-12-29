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Оккупанты трижды накрывали Никопольщину огнем из тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 29 декабря оккупанты атаковали область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, силы ПВО сбили пять дронов-камикадзе Shahed, которые враг направил на Днепропетровщину.
"Никопольщину российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды прилетели в Никополь и Марганецкую громаду. Повреждена многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач", - отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 28 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.