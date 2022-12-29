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Оккупанты ночью атаковали пригород Запорожья
Ночью 29 декабря армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Ночью враг в очередной раз обстрелял пригород Запорожья. Ракетами разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения", - отметил он.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, ночью 24 декабря российские захватчики ударили ракетами по пригороду Запорожья. Целью неприятеля стали учебное заведение и окрестные дома.