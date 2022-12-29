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Происшествия
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Оккупанты ночью атаковали пригород Запорожья

Оккупанты ночью атаковали пригород Запорожья

Ночью 29 декабря армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ночью враг в очередной раз обстрелял пригород Запорожья. Ракетами разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения", - отметил он.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, ночью 24 декабря российские захватчики ударили ракетами по пригороду Запорожья. Целью неприятеля стали учебное заведение и окрестные дома.

Автор:
Светлана Манько