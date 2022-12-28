- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 28 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Никопольщина снова всю ночь страдала от вражеских ударов. Россияне 8 раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии", - отметил он.
По его словам, оккупанты ударили по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Больше всего пострадала Красногригорьевская община.
Российские снаряды повредили там десяток частных домов и хозяйственных сооружений, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Повреждены также 20 солнечных панелей.
Отметим, накануне 40 вражеских снарядов прилетели в три общины - Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. В Никополе в результате обстрела повреждены несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.