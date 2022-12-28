Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 28 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Никопольщина снова всю ночь страдала от вражеских ударов. Россияне 8 раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии", - отметил он.

По его словам, оккупанты ударили по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Больше всего пострадала Красногригорьевская община.

Российские снаряды повредили там десяток частных домов и хозяйственных сооружений, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Повреждены также 20 солнечных панелей.

Отметим, накануне 40 вражеских снарядов прилетели в три общины - Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. В Никополе в результате обстрела повреждены несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.