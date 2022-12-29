У двох областях ввели екстрені відключення світла

Екстрені відключення світла ввели в Одеській та Дніпропетровській областях 29 грудня через загрозу ракетних обстрілів.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Вони вводяться через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 29 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога, про роботу ППО повідомляють з різних областей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав всіх людей, що перебувають в Україні, дослухатися до повітряних тривог, адже окупанти спробують активніше та масштабніше завдавати ударів.