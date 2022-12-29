На Одесщине обломки ракеты повредили жилой дом: в области есть прилет в объект энергетической инфраструктуры

В селе Степное Одесской области обломки ракеты повредили жилой дом. В общей сложности подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Одесская область, село Степное Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом", - отметил он.

По его словам, последствия разрушений уточняются. Пострадавших нет.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета.

"К сожалению, вследствие попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают", - сообщил Марченко.

Отметим, утром 29 декабря враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами.

Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.

Работа противовоздушной обороны продолжается по всей территории Украинsы.