Тепла погода сприяє зменшенню споживання електроенергії, але дефіцит в системі суттєвий - "Укренерго"

Споживання електроенергії 19 січня прогнозується дещо меншим, ніж 18 січня через теплу погоду, але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що дефіцит в енергосистем зберігається через пошкодження електростанцій та високовольтної мережі внаслідок російських ракетних та дронових атак.

Зазначається, що 18 січня "Укренерго" завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України і забезпечує її живлення.

Нагадаємо, армія РФ 14 січня під час масованого ракетного удару по Україні влучила в енергетичні об'єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що після російської атаки по об'єктам електроенергетики України виник значний дефіцит генерації в енергосистемі. Тому в регіонах будуть застосовувати екстрені відключення світла.

Джерело фото: Depositphotos