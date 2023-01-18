87% українців зтикаються з відключеннями електроенергії щодня - опитування

72,9% українців станом на кінець грудня - початок січня описували періодичність відключення електроенергії їм як більше одного разу на день, свідчать результати опитування Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

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Ще 14,4% заявили, що світло у них вимикають, як правило, раз на день, 6,7% - як правило, кілька разів на тиждень, але не щодня, 1,5% - як правило, раз на тиждень, 1,6% - як правило, рідше, ніж раз на тиждень.

У 0,5% респондентів електрику вимикають, як правило, раз на місяць, а ще у 1,2% - ніколи або майже ніколи. Ще 1,3% не змогли або відмовились відповідати. При цьому опитування не виявило нікого, хто б не мав доступу до централізованого електропостачання.

Щодо останніх 24 годин перед проходженням опитування 0,8% респондентів заявили, що у них світла не було весь час, 1,1% - що його не було більше 22 годин, 1,6% - від 20 до 21 години, 6,7% - від 15 до 19 годин, 16,7% - від 10 до 14 годин, 33,5% - від 5 до 9 годин, 26% - від 2 до 4 годин, 4,5% - від 1 до 2 годин, 1,5% - менше 1 години.

5,7% заявили, що постачання електроенергії протягом останньої доби не припинялося, ще 1,6% відповісти не змогли, а 0,5% - відмовилися.

Стосовно впливу на своє життя відключень світла 19,3% оцінили його як дуже сильний, 24,1% - як досить сильний, 34,7% - як помірний, 7,9% - досить слабкий, 8,3% - слабкий. 3,9% стверджують, що на них це не впливає взагалі, а 1,8% не змогли відповісти на питання.

На питання про задоволеність діями влади та енергетичних кампаній з ліквідації наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі та відновлення енергопостачання 17,6% оцінили їх у 10 балів з 10, ще 11,8% дали 9 балів, 13,2% - 8, 12,9% - 7. Один бал дали 2,2% опитаних, а вкрай незадоволеними є лиш 1,9%. Середній же бал склав 6,6.

Справедливість і обґрунтованість відключення електроенергії різним споживачам у їхньому районі більше всього респондентів дають 5 балів - 16,5%. Натомість цілком задоволеними (10 балів) виявилися 11,9% опитаних, а цілком незадоволеними (0 балів) - 3,7%. Середній бал відповідей склав 6,1.

Крім того, учасників опитування просили відповісти про наміри безкоштовно замінити лампи розжарювання на більш економічні (LED-лампи тощо). 56,1% відповіли ствердно, а 4,5% - негативно. 32,3% респондентів заявили, що у них в помешканні немає ламп розжарювання, а 7% не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року методом face-to-face у Києві та 21 області (без Херсонської та Донбасу). Кількість опитаних при цьому не називається, але зазначено, що вибірка відповідає структурій дорослого населення відповідних територій за віком, статтю та типом поселення на початок 2022 року.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичніі відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідкими російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Джерело фото: ua.depositphotos.com