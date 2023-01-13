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Блекаути не завадили новорічним святам: у грудні українці більше витрачали на їжу та гаджети
Попри тривоги та аварійні відключення світла, у грудні 2022 українці на 15% більше, ніж у листопаді, сплачували покупки картками у мережі торгових терміналів ПриватБанку.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
Як зазначив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, зростання обсягів безготівкових оплат у грудні до 58,8 млрд грн зумовлено традиційними приготуваннями до новорічних та різдвяних свят.
Перед новорічними святами українці більше купували продуктів харчування - на 22% порівняно з листопадом 2022 року. Витрати на їжу склали майже 46% від загальних карткових витрат (27 млрд грн).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найбільш популярними товарами місяця стали гаджети та косметика - витрати на купівлю електроніки та побутової техніки зросли у грудні на 21% до 4,6 млрд грн, а витрати в мережах магазинів косметики та побутової хімії зросли на 18% до 5,5 млрд.
Також у грудні українці більше купували ліків - на 14%, та пального - витрати на АЗС зросли протягом останнього місяця року на 10%.
Цікаво, що витрати на кафе й ресторани у грудні 2022 року майже не збільшилися у порівнянні з попереднім місяцем - лише на 6%, а покупки одягу та взуття залишилися незмінними.
Зазначимо, у листопаді українці більше купували техніки та знімали готівки на касах, меньше платили картками за їжу та ресторани