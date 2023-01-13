Блэкауты не помешали новогодним праздникам: в декабре украинцы больше тратили на еду и гаджеты

Несмотря на тревоги и аварийные отключения света, в декабре 2022 года украинцы на 15% больше, чем в ноябре, платили покупки картами в сети торговых терминалов ПриватБанка.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Как отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, рост объемов безналичных оплат в декабре до 58,8 млрд грн обусловлен традиционными приготовлениями к новогодним и рождественским праздникам.

Перед новогодними праздниками украинцы больше покупали продукты питания – на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года. Расходы на еду составили почти 46% от общих карточных расходов (27 млрд грн).

Наиболее популярными товарами месяца стали гаджеты и косметика – затраты на покупку электроники и бытовой техники выросли в декабре на 21% до 4,6 млрд грн, а расходы в сетях магазинов косметики и бытовой химии выросли на 18% до 5,5 млрд. грн.

Также в декабре украинцы больше покупали лекарства - на 14%, и горючего - расходы на АЗС выросли в течение последнего месяца года на 10%.

Интересно, что расходы на кафе и рестораны в декабре 2022 года почти не увеличились по сравнению с предыдущим месяцем – всего на 6%, а покупки одежды и обуви остались неизменными.

Отметим, в ноябре украинцы больше покупали техники и снимали наличные деньги на кассах, меньше платили карточками за еду и рестораны.