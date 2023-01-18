87% украинцев сталкиваются с отключениями электроэнергии каждый день - опрос

72,9% украинцев по состоянию на конец декабря - начало января описывали периодичность отключения им электроэнергии как “более одного раза в день”, свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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Еще 14,4% заявили, что свет у них выключают, как правило, раз в день, 6,7% – как правило, несколько раз в неделю, но не ежедневно, 1,5% – как правило, раз в неделю, 1,6% – как правило, реже, чем раз в неделю.

У 0,5% респондентов электричество выключают, как правило, раз в месяц, а еще у 1,2% – никогда или почти никогда. Еще 1,3% затруднились или отказались отвечать. При этом опрос не выявил никого, кто бы не имел доступа к централизованному электроснабжению.

Относительно последних 24 часов перед прохождением опроса 0,8% респондентов заявили, что у них света не было все время, 1,1% - что его не было больше 22 часов, 1,6% - от 20 до 21 часа, 6,7 % – от 15 до 19 часов, 16,7% – от 10 до 14 часов, 33,5% – от 5 до 9 часов, 26% – от 2 до 4 часов, 4,5% – от 1 до 2 часов, 1,5% – менее 1 часа.

5,7% заявили, что электроснабжение в течение последних суток не прекращалось, еще 1,6% ответить затруднились, а 0,5% - отказались это сделать.

Относительно влияния на свою жизнь отключений света 19,3% оценили его как очень сильное, 24,1% - как достаточно сильное, 34,7% - как умеренное, 7,9% - достаточно слабое, 8,3% - слабое. 3,9% утверждают, что на них это не влияет вообще, а 1,8% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос об удовлетворенности действиями властей и энергетических кампаний по ликвидации последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре и возобновлению энергоснабжения 17,6% оценили их в 10 баллов из 10, еще 11,8% дали 9 баллов, 13,2% - 8, 12, 9% - 7. Один балл дали 2,2% опрошенных, а крайне недовольны лишь 1,9%. Средний же балл составил 6,6.

Справедливость и обоснованность отключения электроэнергии разным потребителям в их районе больше всего респондентов дают 5 баллов – 16,5%. В то же время полностью удовлетворенными (10 баллов) оказались 11,9% опрошенных, а совершенно недовольными (0 баллов) – 3,7%. Средний балл ответов составил 6,1.

Кроме того, участников опроса просили ответить о намерениях бесплатно заменить лампы накаливания более экономичными (LED-лампы и т.п.). 56,1% ответили утвердительно, а 4,5% – отрицательно. 32,3% респондентов заявили, что у них в доме нет ламп накаливания, а 7% затруднились ответить.

Опрос проводился с 21 декабря 2022 по 3 января 2023 методом face-to-face в Киеве и 21 области (без Херсонской и Донбасса). Количество опрошенных при этом не называется, но отмечено, что выборка соответствует структуре взрослого населения соответствующих территорий по возрасту, полу и типу поселения на начало 2022 года.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

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