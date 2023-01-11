Обмен старых ламп на LED: в "Дії" запустили бета-тестирование подачи заявки

В "Дії" запустили бета-тестирование программы бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Предполагается, что можно обменять пять старых на пять новых ламп.

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Об этом 11 января сообщила пресс-служба "Дії".

Присоединиться могут граждане Украины от 18 лет. Также есть еще два условия:

наличие РНОКПП (налоговый номер);

гражданин раньше не получал лампочки на "Укрпочте".

Получить пять новых ламп можно будет в ближайшем отделении "Укрпочты". В правительстве утверждают, что весь процесс будет максимально простым и быстрым.

На этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

По оценкам специалистов, переход на LED-лампы сократит потребление электроэнергии в Украине на 7-10% в моменты пиковой нагрузки.

Как отметили в пресс-службе "Дії", из-за постоянных обстрелов России в Украине применяют отключения электроэнергии. Чтобы избежать отключений, нужно сократить потребление э/э, именно это и поможет сделать замена обычных ламп на LED-лампы.

Напомним, что Министерство экономики ранее сообщало, что в рамках этой программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.