В Украине запустят программу бесплатного обмена 50 миллионов ламп накаливания на светодиодные

В Украине в ближайшее время внедрят программу бесплатного обмена населением устаревших ламп накаливания на новые светодиодные. Как сообщает Министерство экономики, всего планируется произвести замену 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на энергосистему.

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"Чтобы уменьшить последствия ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры, правительство работает в двух направлениях - с одной стороны мы увеличиваем производство и распределение энергии, а с другой - внедряем меры энергоэффективности, которые могут помочь нам пережить зиму и уменьшить потребление энергии", - отметила руководительница ведомства Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что власти благодарны иностранным партнерам, которые откликнулись на призыв президента Владимира Зеленского профинансировать кампанию по замене ламп, и таким образом помочь Украине в сложной энергетической ситуации, которую вызвала Россия.

"Такой простой способ, как замена ламп питания на энергосберегающие ЛЭД-лампы, может помочь нам потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки", - добавила вице-премьер.

По ее словам, уже в ближайшее время Минэкономики представит подробную инструкцию, как можно получить светодиодные лампы. Указано, что механизм будет "максимально простым".

Напомним, что во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила на международной конференции по поддержке Украины в Париже, что Евросоюз закупит около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com