В Україні запровадять програму безкоштовного обміну 50 мільйонів ламп розжарювання на світлодіодні

В Україні найближчим часом запровадять програму безкоштовного обміну населенням застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні. Як повідомляє Міністерство економіки, всього планується провести заміну 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на енергосистему.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Щоб зменшити наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури, уряд працює у двох напрямках – з одного боку ми збільшуємо виробництво і розподілення енергії, а з іншого - впроваджуємо заходи енергоефективності, які можуть нам допомогти пережити зиму і зменшити споживання енергії", - зазначила керівниця відомства Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що влада вдячна іноземним партнерам, які відгукнулися на заклик президента Володимира Зеленського профінансувати кампанію із заміни ламп, і таким чином допомогти Україні в складній енергетичній ситуації, яку спричинила Росія.

"Такий простий спосіб, як заміна ламп живлення на енергоощадні ЛЕД-лампи, може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження", - додала віцепрем'єрка.

За її словами, вже найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи. Зазначено, що механізм буде "максимально простим".

Нагадаємо, що у вівторок голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила на міжнародній конференції з підтримки України в Парижі, що Євросоюз закупить близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com